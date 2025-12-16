Розуміння різниці між цими інструментами визначає, чи отримає компанія короткочасний ефект, чи побудує стійкий бренд, здатний зростати

У бізнесі все ще поширене уявлення, що маркетинг і PR виконують одні й ті самі функції. На перший погляд, це може так і виглядати, бо в підсумку завдання усіх ланок бізнесу – розвивати його, збільшуючи прибутки. Проте такий підхід хибний та ризикований. Адже завдання маркетингу – давати швидкі й видимі бізнесові результати "тут і зараз", а комунікацій – грати "вдовгу", формуючи довіру та репутацію бренду у тривалій перспективі.

Саме ці нематеріальні активи стають вирішальними у кризових ситуаціях, а їх ігнорування дорого коштує бізнесу. Ті власники, які усвідомлюють різницю між цими двома функціями бізнесу, завжди залишатимуться у виграші, формуючи міцну основу для зростання.

Що саме загрожує бізнесу, коли він плутає PR і маркетинг

Кадрова плутанина

У PR потрапляють люди з "маркетинговим мисленням", які не розуміють специфіки роботи з довірою, контекстами й цінностями.

Показовим прикладом стала кампанія Pepsi 2017 року з Кендалл Дженнер: компанія намагалася використати соціальний протест як маркетинговий інструмент, але без глибокого розуміння контексту це призвело до скандалу. Реклама була сприйнята як знецінення руху Black Lives Matter, і вже за добу Pepsi змушена була зняти ролик та просити вибачення, зазнавши серйозних репутаційних втрат.

Токсичний маркетинг

Без PR-стратегії маркетинг починає "заганяти" клієнта в продажі: дедалі більше акцій, більше обіцянок, більше тиску. Так формується втома споживача.

