Колонка публікується в межах циклу "Світ у 2026 році" – спільного проєкту Project Syndicate та LIGA.net

ТУЛУЗА – Захоплення криптовалютами не має жодних ознак згасання. З прийняттям у липні 2025 року Закону про керівництво та створення національних інновацій для американських стейблкоїнів (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins, GENIUS) американські законодавці посилили відчуття того, що криптовалюта залишиться тут назавжди.

Але якщо зазирнути за межі хайпу, то незручне питання залишається невирішеним: Чи є криптовалюта справжньою інновацією, здатною служити загальному благу, чи спекулятивною загрозою для фінансової та соціальної стабільності?

