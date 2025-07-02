В 2025 году нефть снова выходит за рамки обычного сырьевого актива и превращается в инструмент геополитического влияния и потенциальный триггер глобальных экономических потрясений.

После почти двухлетнего затишья серия драматических событий на Ближнем Востоке нарушила хрупкое равновесие. Эскалация конфликта между Израилем и Ираном, удары по иранским ядерным объектам, рост напряженности вокруг Ормузского пролива и демонстрация силы со стороны США – все это снова вывело геополитику на первый план энергетического рынка.