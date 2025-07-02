У 2025 році нафта знову виходить за межі звичайного сировинного активу та перетворюється на інструмент геополітичного впливу й потенційний тригер глобальних економічних зрушень.

Після майже дворічного затишшя серія драматичних подій на Близькому Сході порушила крихку рівновагу. Ескалація конфлікту між Ізраїлем та Іраном, удари по іранських ядерних об’єктах, зростання напруженості довкола Ормузької протоки й демонстрація сили з боку США – усе це знову вивело геополітику на перший план енергетичного ринку.