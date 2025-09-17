Новые энергетические сообщества: как громады и бизнес создают энергонезависимость Украины
Более 63 000 атак по энергоинфраструктуре за время полномасштабной войны, свыше 700 из них – целенаправленно по критическим объектам. По состоянию на конец 2024 года Украина потеряла около 10 ГВт генерирующих мощностей.
Это цифры, которые не нуждаются в комментариях. Они четко объясняют, почему децентрализованная энергетика, возобновляемые источники и локальные хабы перестали быть инновацией. Они стали вопросом выживания.
Именно в этих условиях громады и бизнес превращаются в движущую силу трансформации энергетической системы. Украинские города, села, промышленные предприятия, аграрии и застройщики не ждут утверждения государственных стратегий и создают новые энергетические центры на местах. Война изменила приоритеты: энергонезависимость стала миссией.
Предприятия инвестируют в генерацию – кто формирует основу?
Только в течение первого полугодия 2025 года в регионах Украины введено в эксплуатацию 591 МВт новой генерации. Среди новых мощностей – 84 МВт ветровых электростанций (ВЭС), 101,4 МВт солнечных электростанций (СЭС) промышленного типа. В частных домохозяйствах были установлены СЭС общей мощностью 84 МВт.
Почти каждая пятая компания в Украине (около 20%) уже инвестирует в возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Для сравнения: в 2023 году таких было лишь 6%. То есть за два года произошло трехкратное увеличение.
