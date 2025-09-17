Украина только начинает формирование нормативного поля для таких объединений. Но уже сегодня есть примеры пилотных проектов энергетических сообществ

Более 63 000 атак по энергоинфраструктуре за время полномасштабной войны, свыше 700 из них – целенаправленно по критическим объектам. По состоянию на конец 2024 года Украина потеряла около 10 ГВт генерирующих мощностей.

Это цифры, которые не нуждаются в комментариях. Они четко объясняют, почему децентрализованная энергетика, возобновляемые источники и локальные хабы перестали быть инновацией. Они стали вопросом выживания.

Именно в этих условиях громады и бизнес превращаются в движущую силу трансформации энергетической системы. Украинские города, села, промышленные предприятия, аграрии и застройщики не ждут утверждения государственных стратегий и создают новые энергетические центры на местах. Война изменила приоритеты: энергонезависимость стала миссией.

Предприятия инвестируют в генерацию – кто формирует основу?

Только в течение первого полугодия 2025 года в регионах Украины введено в эксплуатацию 591 МВт новой генерации. Среди новых мощностей – 84 МВт ветровых электростанций (ВЭС), 101,4 МВт солнечных электростанций (СЭС) промышленного типа. В частных домохозяйствах были установлены СЭС общей мощностью 84 МВт.

Почти каждая пятая компания в Украине (около 20%) уже инвестирует в возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Для сравнения: в 2023 году таких было лишь 6%. То есть за два года произошло трехкратное увеличение.

