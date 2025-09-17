Україна тільки починає формування нормативного поля для таких об'єднань. Але вже сьогодні є приклади пілотних проєктів енергетичних спільнот

Понад 63 000 атак по енергоінфраструктурі за час повномасштабної війни, більше ніж 700 з них – цілеспрямовано по критичних об'єктах. Станом на кінець 2024 року Україна втратила близько 10 ГВт генерувальних потужностей.

Такими є цифри, які не потребують коментарів. Вони чітко пояснюють, чому децентралізована енергетика, відновлювані джерела та локальні хаби перестали бути інновацією. Вони стали питанням виживання.

Саме в цих умовах громади та бізнес перетворюються на рушійну силу трансформації енергетичної системи. Українські міста, села, промислові підприємства, аграрії й забудовники не чекають затвердження державних стратегій і створюють нові енергетичні центри на місцях. Війна змінила пріоритети: енергонезалежність стала місією.

Підприємства інвестують у генерацію – хто формує основу?

Лише протягом першого півріччя 2025 року в регіонах України введено в експлуатацію 591 МВт нової генерації. Серед нових потужностей – 84 МВт вітрових електростанцій (ВЕС), 101,4 МВт сонячних електростанцій (СЕС) промислового типу. У приватних домогосподарствах були встановлені СЕС загальною потужністю 84 МВт.

Майже кожна п’ята компанія в Україні (або близько 20%) вже інвестує у відновлювальні джерела енергії (ВДЕ). Для порівняння: у 2023 році таких було лише 6%. Тобто за два роки відбулося трикратне зростання.

