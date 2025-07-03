Військова агресія Росії кардинально змінила умови функціонування авіаційного сектору України. Галузь, що століттями формувала технологічне обличчя нашої держави, опинилася в епіцентрі кризи. Втрата майже половини виробничого потенціалу, розташування 80% підприємств у зонах підвищеного ризику, повна зупинка комерційних перевезень – такого європейський повітряний простір не знав з часів Другої світової війни.

Проте навіть у цих умовах авіаційний сектор зберігає свою стратегічну значущість. Понад 500 одиниць техніки в державному та цивільному секторах, хоч і успадкованої переважно від СРСР, продовжують виконувати критично важливі функції. Українська інженерна школа не лише підтримує цей парк у робочому стані, а й активно розвиває нові напрями – від класичної авіації до безпілотних систем та ракетобудування, демонструючи дивовижну адаптивність в умовах війни.