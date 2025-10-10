Рост экономики в 2023-2024 годах происходил прежде всего за счет бюджетного импульса. А что ждет ее в последующие годы?

В ближайшие годы ВВП Украины ожидает сугубо анемичный рост. Причины – исчерпанность основных драйверов экономического роста и потенциала восстановительного подъема экономики.

ВВП Украины за первое полугодие 2025 года вырос на 0,9%. Для сравнения: за первое полугодие 2024 года рост составил 4,1%. Темпы увеличения снизились более чем в четыре раза.

Остался незамеченным важный факт – завуалированное признание Нацбанком отсутствия перспектив экономического роста. В одном из "Инфляционных отчетов" НБУ в начале года констатируется: "В 2024 году ВВП приблизился к своему потенциальному уровню. На прогнозном горизонте разрыв ВВП будет оставаться близким к нулю. Количество производственных мощностей сократилось из-за разрушений и потери территорий".

