Щодо перспектив зростання економіки України
ВВП України ближчими роками очікує суто анемічне зростання. Причини – вичерпаність основних драйверів зростання економіки та потенціалу відновлюваного росту економіки.
ВВП за перше півріччя 2025 року виріс на 0,9%. Для порівняння: за перше півріччя 2024 року ВВП зріс на 4,1%. Темпи зростання уповільнились більше, ніж в чотири рази.
Непоміченим залишився важливий факт – завуальоване визнання Нацбанком відсутності перспектив зростання економіки. В одному з "Інфляційних звітів" НБУ на початку року констатується: "У 2024 році ВВП наблизився до свого потенційного рівня. На прогнозному горизонті розрив ВВП залишатиметься близьким до нуля. Кількість виробничих потужностей скоротилася через руйнування й втрату територій".
