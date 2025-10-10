Зростання економіки в 2023-2024 роках відбувалося насамперед через бюджетний імпульс. А що на неї чекає у наступні роки?

ВВП України ближчими роками очікує суто анемічне зростання. Причини – вичерпаність основних драйверів зростання економіки та потенціалу відновлюваного росту економіки.

ВВП за перше півріччя 2025 року виріс на 0,9%. Для порівняння: за перше півріччя 2024 року ВВП зріс на 4,1%. Темпи зростання уповільнились більше, ніж в чотири рази.

Непоміченим залишився важливий факт – завуальоване визнання Нацбанком відсутності перспектив зростання економіки. В одному з "Інфляційних звітів" НБУ на початку року констатується: "У 2024 році ВВП наблизився до свого потенційного рівня. На прогнозному горизонті розрив ВВП залишатиметься близьким до нуля. Кількість виробничих потужностей скоротилася через руйнування й втрату територій".

