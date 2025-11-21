Початок зими приносить ризики зростання цін і невизначеність з міжнародною допомогою, яка має стати фінансовою опорою на 2026 рік

Початок зими – період нових випробувань для економіки. З одного боку, ключовим, як і торік, стане можлива "аритмія" з енергопостачанням. Ба більше: наразі важко прогнозувати розмах завдаваної шкоди для енергоінфраструктури України, та які ще виклики спіткають країну.

З іншого боку – важливими факторами будуть стратегія діяльності підприємств в умовах відключень світла, ситуація на фронті, а також обсяг "подушки безпеки" на 2026 рік, якою безумовно має стати міжнародна фінансова допомога.

Економіка потерпає від постійних відключень світла. Бізнес загальмовується, опиняючись перед непростим вибором: вкладатися поспіхом в альтернативні джерела, підвищувати ціни або ж знижувати активність діяльності. Водночас перегляд цін в якійсь із галузей, що тісно пов'язана з багатьма іншими, – це перший крок до тотальної інфляційної "агресії".

Читайте також Якими є десять базових принципів для переговорів з Росією

"Вартість світла"

Нагадаю, що торік у дещо схожих умовах "просідання" економіки становило майже 30%. А підвищення цін стало об’єктивним чинником для бізнесу, щоб не збанкрутувати. Водночас розуміємо, що зростання цін активує "вірус" інфляції та чинить негативний вплив на валютний ринок – громадяни скуповують валюту, рятуючи свої заощадження.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net