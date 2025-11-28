Украинский валютный рынок сейчас проходит очередной период испытаний. С одной стороны, имеем вполне понятные риски – энергетические проблемы, повышение цен, политическую турбулентность и неопределенность относительно будущего внешнего финансирования. С другой – рынок не демонстрирует панических колебаний.

Причина проста: Нацбанк действует системно и предсказуемо.

Сегодня именно регулятор определяет главные правила игры. Его валютные интервенции, работа на межбанке и монетарная политика позволяют удерживать курс в контролируемых пределах. Важным фактором является и учетная ставка, которую НБУ, скорее всего, не будет менять на декабрьском заседании. Это означает, что текущая динамика удовлетворяет и регулятора, и рынок.

