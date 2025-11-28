Український валютний ринок зараз проходить черговий період випробувань. З одного боку, маємо цілком зрозумілі ризики – енергетичні проблеми, підвищення цін, політичну турбулентність і невизначеність щодо майбутнього зовнішнього фінансування. З іншого – ринок не демонструє панічних коливань.

Причина проста: Нацбанк діє системно й передбачувано.

Сьогодні саме регулятор визначає головні правила гри. Його валютні інтервенції, робота на міжбанку та монетарна політика дозволяють утримувати курс у контрольованих межах. Важливим чинником є й облікова ставка, яку НБУ, найімовірніше, не змінюватиме на грудневому засіданні. Це означає, що поточна динаміка задовольняє і регулятора, і ринок.

