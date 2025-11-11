Почему Украина не готова к международным инвестициям в строительство и при чем здесь BIM
Мы часто слышим о восстановлении и международных инвестициях. Но готовы ли мы на самом деле к этому? Я анализирую состояние украинского архитектурно-строительного рынка и, к сожалению, не могу дать утвердительного ответа.
Речь не только и не столько о донорских программах. Я о готовности Украины соответствовать европейским стандартам в целом.
Многие запросы международных компаний в нашей сфере сводятся к использованию BIM-систем. Мы работаем с ними уже более 11 лет, но общие проблемы на уровне страны остаются. В Украине не готовы говорить с инвесторами на их языке – языке стандартизированных данных, прозрачного планирования, контролируемых рисков и жизненных циклов объектов.
Сегодня в Украине BIM все еще воспринимают как "продвинутый 3D", хотя фактически это операционная система строительства, которая объединяет архитекторов, инженеров, строителей, поставщиков и заказчиков в одну среду принятия решений. И эта среда давно стала нормой в частном секторе мира.
