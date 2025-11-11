Що треба змінити в Україні, щоб замість ремонту отримати економічне зростання

Ми часто чуємо про відбудову та міжнародні інвестиції. Але чи готові ми насправді до цього? Я аналізую стан українського архітектурно-будівельного ринку і, на жаль, не можу дати ствердної відповіді.

Йдеться не тільки та не стільки про донорські програми. Я про готовність України відповідати європейським стандартам загалом.

Багато запитів міжнародних компаній в нашій сфері зводиться до використання BIM-систем. Ми працюємо з ними вже понад 11 років, але загальні проблеми на рівні країни лишаються. В Україні не готові говорити з інвесторами їхньою мовою – мовою стандартизованих даних, прозорого планування, контрольованих ризиків і життєвих циклів об’єктів.

Сьогодні в Україні BIM усе ще сприймають як "просунутий 3D", хоча фактично це операційна система будівництва, яка з’єднує архітекторів, інженерів, будівельників, постачальників і замовників в одне середовище ухвалення рішень. І це середовище давно стало нормою у приватному секторі світу.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net