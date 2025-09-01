После ударов: как бизнес, государство и партнёры восстанавливают энергетику Украины
Восстановление энергетики больше не просто инфраструктурная задача. Это – вопрос устойчивости, безопасности и доверия к государству.
После атак на ТЭС и энергосети, тема восстановления энергосистемы перешла в приоритеты как правительства, так и бизнеса. Сейчас продолжается реализация сразу нескольких решений, формирующих новую систему поддержки отрасли – от прямых госинвестиций до банковского кредитования и международной технической помощи.
Фокус государства: целевые средства на критические проекты
В июне правительство выделило более 700 млн грн на 35 объектов, критически важных для прохождения зимы в пострадавших общинах.
Речь идёт о:
