Имеющийся опыт показывает: там, где сочетается гибкость системы, проактивность бизнеса и сознательное потребление, система выдерживает

Начало нового отопительного сезона сопровождается не только прогнозами синоптиков, но и все более частыми заявлениями о возможных графиках аварийных отключений.

В СМИ, публичных комментариях и соцсетях снова появляется знакомое словосочетание – "графики ограничений". Почему это происходит, что стоит за предупреждениями энергетиков и насколько реальны риски?

Разрушенная система: масштабы потерь и вызовы восстановления

Украинская энергосистема вступает в очередной зимний сезон после беспрецедентных разрушений 2023–2024 годов.

Несмотря на героические усилия ремонтных бригад и донорскую поддержку, восстановление крупной генерации происходит медленно – по данным "Укрэнерго", в пиковые периоды 2025 года дефицит мощности достигал более 35% потребностей страны.

Часть объектов требует глубокой модернизации или замены оборудования, которое изготавливается по индивидуальным спецификациям и имеет длительные сроки поставки. Эти потери невозможно компенсировать исключительно аварийным ремонтом, система находится в условиях постоянного баланса на грани.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net