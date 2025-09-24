Предупреждение или реальная угроза: почему снова говорят о возможных отключениях света
Начало нового отопительного сезона сопровождается не только прогнозами синоптиков, но и все более частыми заявлениями о возможных графиках аварийных отключений.
В СМИ, публичных комментариях и соцсетях снова появляется знакомое словосочетание – "графики ограничений". Почему это происходит, что стоит за предупреждениями энергетиков и насколько реальны риски?
Разрушенная система: масштабы потерь и вызовы восстановления
Украинская энергосистема вступает в очередной зимний сезон после беспрецедентных разрушений 2023–2024 годов.
Несмотря на героические усилия ремонтных бригад и донорскую поддержку, восстановление крупной генерации происходит медленно – по данным "Укрэнерго", в пиковые периоды 2025 года дефицит мощности достигал более 35% потребностей страны.
Часть объектов требует глубокой модернизации или замены оборудования, которое изготавливается по индивидуальным спецификациям и имеет длительные сроки поставки. Эти потери невозможно компенсировать исключительно аварийным ремонтом, система находится в условиях постоянного баланса на грани.
