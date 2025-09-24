Наявний досвід показує: там, де поєднується гнучкість системи, проактивність бізнесу і свідоме споживання, система витримує

Початок нового опалювального сезону супроводжується не лише прогнозами синоптиків, а й дедалі частішими заявами про можливі віялові відключення.

У ЗМІ, публічних коментарях і соцмережах знову з’являється знайоме словосполучення – "графіки обмежень". Чому це відбувається, що стоїть за попередженнями енергетиків і наскільки реальними є ризики?

Зруйнована система: масштаби втрат і виклики відновлення

Українська енергосистема входить у черговий зимовий сезон після безпрецедентних руйнувань 2023-2024 років.

Попри героїчні зусилля ремонтних бригад та донорську підтримку, відновлення великої генерації відбувається повільно – за даними "Укренерго", у пікові періоди 2025 року дефіцит потужності сягав понад 35% потреб країни.

Частина об’єктів потребує глибокої модернізації або заміни обладнання, яке виготовляється за індивідуальними специфікаціями та має тривалі терміни постачання. Ці втрати неможливо компенсувати виключно аварійним ремонтом, система перебуває в умовах постійного балансу на межі.

