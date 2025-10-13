Вкладывать последние деньги в крипту, надеясь заработать, – с таким же успехом можно покупать лотерейные билеты

Почитал про несчастных украинских криптанов, которые потеряли миллионы долларов "инвестиций", есть несколько базовых тезисов, для напоминания.

1) Лучшая инвестиция сейчас — в Силы обороны. И неважно, в Украине вы и ваши активы или в Европе, — ваша безопасность и благосостояние держатся на СОУ.

2) Долгие сбережения все же важны, особенно для нынешних взрослых, у которых точно не будет солидарной пенсии, достаточной для жизни.

Но если вы хотите инвестировать во что-то более рискованное, чем ОВДП/депозит в надежном банке, стоит держать в голове несколько вещей:

инвестировать стоит только после того, как вы уже отложили неприкосновенную "подушку безопасности", покрывающую хотя бы полгода расходов на жизнь. Потеря трудоспособности, потеря жилья из-за обстрела, "дорогая" болезнь — что угодно. Нет такой подушки — не лезьте в рискованные инвестиции вообще;

инвестируете во что-то волатильное, как фондовый рынок, недвижимость или, прости господи, крипта — будьте готовы не снимать деньги как минимум 5 лет. 5 лет перекроют почти любой деловой цикл. Ваши инвестиции могут просесть в стоимости, но если не горит — переждете спад и не зафиксируете убытки;

всегда старайтесь хорошо понимать риск-профиль вашей инвестиции — вероятность потери средств, временной горизонт, а еще стоимость администрирования, комиссии и т.п.;

диверсифицируйте.

А вкладывать последние деньги в крипту, надеясь заработать — с таким же успехом можно покупать лотерейные билеты. То есть если это развлечение — ок, а если на это все ваши надежды — будет больно.

Вообще это все должны объяснять из каждой дыры регуляторы, начиная с курсов финансовой грамотности и требований к дисклеймерам участников рынка, с жестким преследованием тех, кто просто собирает деньги с финансово неграмотных людей в ситуации информационной асимметрии, молчу уже про криптоскам.

Но имеем то, что имеем. Если этот пост предотвратит хотя бы пару финансовых трагедий в такое тяжелое время — буду рад.

