Почитав про нещасних українських криптанів, які втратили мільйони доларів "інвестицій", маю кілька базових тез, як нагадування.

1) Найкраща інвестиція зараз – в Сили оборони. І байдуже – в Україні ви та ваші активи чи в Європі, – ваша безпека і добробут тримаються на СОУ.

2) Довгі заощадження все ж важливі, особливо для теперішніх дорослих, які точно не матимуть солідарної пенсії, достатньої для життя.

Але якщо ви хочете інвестувати в будь-що, ризикованіше за ОВДП/депозит у надійному банку, то варто тримати в голові кілька речей:

інвестувати варто лише після того, як ви вже відклали недоторкану "подушку безпеки", що покриває принаймні пів року витрат на життя. Втрата працездатності, втрата житла через обстріл, "дорога" хвороба, що завгодно. Не маєте такої подушки – не лізьте в ризикові інвестиції взагалі;

інвестуєте у щось волатильне, як фондовий ринок, нерухомість чи, прости господи, крипта – будьте готові не виймати гроші принаймні 5 років. 5 років перекриють майже будь-який діловий цикл. Ваші інвестиції можуть просісти у вартості, але якщо вам не горить, ви пересидите цей спад і не зафіксуєте збитків;

завжди намагайтеся добре зрозуміти ризик-профіль вашої інвестиції – ймовірність втрати коштів, часовий горизонт, а ще – вартість адміністрування, комісії і т.п.;

диверсифікуйте.

А оце вкладати останні гроші в крипту, сподіваючись заробити, – з таким самим успіхом можна лотерейні білети купувати. Ну тобто якщо це розвага – то ок, а якщо на це всі ваші надії – то буде боляче.

Взагалі це все мали б пояснювати з кожної дірки регулятори, починаючи з курсів фінансової грамотності й вимог до дисклеймерів учасників ринку, з жорстким переслідуванням тих, хто просто збирає гроші з фінансово неграмотних людей у ситуації інформаційної асиметрії, мовчу вже про криптоскам.

Але маємо те, що маємо. Якщо цей допис запобіжить хоча б парі фінансових трагедій у такий важкий час – буду радий.

