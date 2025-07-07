Полгода как прекратился транзит российского газа через Украину, и, несмотря на прогнозы лоббистов продолжения транзита, худшие сценарии не сбылись

Разберем, что нам обещали и что мы имеем на самом деле:

Миф 1: Россия уничтожит нашу ГТС. Россияне били по нашим подземным хранилищам газа (ПХГ) и добывающим объектам еще во времена транзита. Прекращение транзита не усилило атак – ГТС работает стабильно.

Миф 2: Без транзита не хватит давления в ГТС, и города останутся без газа. Я объяснял тысячу раз: давление в нашей ГТС создают собственные компрессоры. Транзит уже много лет шел в изолированном режиме в ЕС. Результат? Газоснабжение в Украине бесперебойное.

Миф 3: Цены на газ для населения и промышленности резко возрастут. Для населения цены остались стабильными – 7,96 грн. Рост тарифов на услуги Оператора ГТС составлял лишь 5% в цене на газ для промышленности.

Миф 4: Словакия прекратит транзит электроэнергии и товаров. Никаких ограничений со стороны Словакии не произошло. Транзит электроэнергии и других товаров продолжается.

Миф 5: Цены на газ в Европе взлетят. Цены в Европе остались стабильными. Временные колебания были вызваны другими факторами: морозами, недостатком ветровой генерации, ростом спроса в Азии, кризисом в Персидском заливе и т.д., но не прекращением транзита.

Результат? Россия потеряла $6 млрд ежегодного дохода от транзита. "Газпром" – ключевой донор бюджета РФ – уже просит государственной поддержки.

Вот что происходит:

• Повышение цен на газ для населения РФ.

• Запланированное повышение цен для промышленности дважды в год.

• "Газпром" не выплачивает дивиденды государству.

• Правительство РФ планирует снизить налоговую нагрузку на "Газпром", что еще больше сократит поступления в бюджет.

Это доказывает: Украина имеет реальные рычаги влияния на экономику РФ.

Прекращение транзита газа – лишь один из них. На очереди – российская нефть. Транзит нефти через Украину до сих пор приносит РФ $6 млрд в год. В зоне поражения наших Сил обороны – экспортные нефтяные терминалы в Усть-Луге и Новороссийске. Усиливая давление на эти объекты, мы можем еще сильнее подорвать экспортные доходы агрессора.

Европа и США не сделают всю работу за нас. Украина должна использовать собственные возможности, чтобы ослабить Россию экономически. Каждый потерянный доллар для РФ – это шаг к нашей победе.

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