Дуже важливо, що 19 грудня Україна отримала гарантії продовження фінансування бюджетних потреб з боку міжнародних партнерів

Протягом 2025 року регуляторові вдавалося знайти баланс між монетарною стратегією, спрямованою на зміцнення гривні, й реалізацією режиму "керованої гнучкості" на валютному ринку, суть якої полягала в максимальному насиченні попиту та встановленні рівноваги між попитом і пропозицією.

Різні прогнози

У проєкті Державного бюджету на 2026 рік Уряд заклав середньорічний курс 45,7 грн/$ і 49,4 грн/€, а Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара буде на рівні 45,4 грн/$.

Водночас на 2025 рік середньозважений "бюджетний" курс передбачався на рівні 45 грн/$, тоді як упродовж року офіційний курс був у середньому на 7–8% нижчим. Як бачимо, різниця між закладеним у бюджеті й фактичним курсами є досить відчутною.

Через прив’язку бюджетних показників до вартості американського долара й через залежність України від партнерської фінансової допомоги, обсяг якої майже повністю покриває різницю між доходами й видатками бюджету, дефіцит бюджету на курсовій різниці склав близько 400 млрд грн (понад $9 млрд). Довелося шукати "джерела" покриття цих додаткових видатків.

