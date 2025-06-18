Сектор критически важных сырьевых материалов стремительно выходит на передний план экономической стратегии Украины. С подтвержденными запасами 22 из 34 минералов, признанных критически важными для ЕС, страна стала стратегическим пунктом в будущих цепочках поставок.

Согласно геологическим оценкам и рыночной аналитике (в частности данным Государственной службы геологии и недр Украины и US Geological Survey), суммарная рыночная стоимость украинских запасов критически важных минералов при благоприятном сценарии полной разработки может превышать $15 трлн. Только урановая база уже оценивается в десятки миллиардов долларов.

Какова доля украинских критических материалов на фоне мировых запасов, в каком состоянии находятся эти месторождения сегодня? Об этом – в первой части текста по результатам исследования консультанта DataDriven Елены Юрковской. Следующая публикация будет посвящена структурным и регуляторным вызовам в их разработке.