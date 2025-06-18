Сектор критичних сировинних матеріалів стрімко виходить на передній план економічної стратегії України. З підтвердженими запасами 22 із 34 мінералів, визнаних критичними для ЄС, країна стала стратегічним пунктом у майбутніх ланцюгах постачання.

Відповідно до геологічних оцінок та аналітики ринку (зокрема даних Державної служби геології та надр України й US Geological Survey), сумарна ринкова вартість українських запасів критичних мінералів за сприятливого сценарію повної розробки може перевищувати $15 трлн. Лише уранова база вже оцінюється в десятки мільярдів доларів.

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Як виглядає частка українських критичних матеріалів на тлі їх запасів у світі, у якому стані ці поклади сьогодні? Про це – у першій частині тексту консультантки DataDriven Олени Юрковської, підготовленого за результатами дослідження. Наступну публікацію буде присвячено структурним та регуляторним викликам у їх розробці.