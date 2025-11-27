Ресторанный бизнес не отпускает просто так. Большинство тех, кто продает или закрывает свое заведение, даже в процессе продажи мечтает о новом проекте

В последнее время я много общаюсь с теми, кто продает свое заведение. И вот что заметила для себя.

Продавать свой бизнес тяжело и болезненно. Ресторанный бизнес очень эмоциональный: это не просто помещение и процессы, это воспоминания, интересные встречи, любовь и друзья. Все эти – назовем их нематериальные активы – добавляют бизнесу дополнительную ценность. Продавать хочется и не хочется, потому что жаль эту часть жизни.

Ресторанный бизнес просто так не отпускает. Большинство тех, кто продает или просто закрывает свое заведение, мечтают открыть новое даже в процессе продажи. Эти мечты могут так и остаться мечтами, а могут реализоваться через много лет. Иногда успешно.

Свое заведение продают даже профи, которые уже создали кучу успешных ресторанов. Но если в какой-то момент что-то пошло не так, закрывают или продают без сожаления. Умерло – так умерло. Продавать или закрывать – не стыдно, это не обесценивает владельца как предпринимателя или человека. Не делает его неудачником. Просто так сложилось, повезет в чем-то другом.

Лучше продать, чем просто закрыть. Продать за любую цену. Не покупают за 100? Продавать за 50. Не покупают за 50 – продать за 20. Тогда у заведения будет второй шанс, оно не сгниет, не превратится в аптеку или НП. Нет ничего хуже, чем сваленное в кучу оборудование и мебель где-то на складе. Все это воняет и сгрызается мышами, и уже ничего не стоит.

Успешные заведения у нас продавать не принято (а жаль). Если заведение продается, оно убыточно или приносит совсем небольшой доход, который совершенно не устраивает владельца. Работы много, а денег мало. Такое может происходить даже с внешне успешными проектами. В последнее время таких заведений становится немало. И это шанс для покупателей – приобрести классный бизнес по приемлемой цене.

Очень важно вовремя принять решение о закрытии или продаже. Нет прибыли больше четырех месяцев? Хотя делали все, все танцы с бубнами. Нет, и еще раз нет. Продавать, закрывать как можно быстрее, не наращивать долги.

Надо строить новый бизнес так, чтобы его было легко продать. Как НЕ для себя. С самого начала правильно оформлять документы, фиксировать все цифры, строить систему. И вам работать будет легче, и мои советы о продаже могут не понадобиться.

