Останнім часом багато спілкуюсь з тими, хто продає свій заклад. І ось що помітила для себе.

Продавати свій бізнес тяжко та болісно. Ресторанний бізнес дуже емоційний, це не просто приміщення та процеси, це спогади, цікаві зустрічі, кохання та друзі. Всі ці – назвемо їх нематеріальні активи – надають додаткову вартість бізнесу. Продавати хочеться і не хочеться, бо шкода цієї частини життя.

Ресторанний бізнес так просто не відпускає. Більшість з тих, хто продає чи просто закриває свій заклад, мріє про відкриття нового навіть під час продажу. Ці мрії можуть залишитись мріями, або реалізовуватись через багато років. Інколи успішно.

Продають свої заклади навіть профі, які вже зробили купу успішних ресторанів. Але якщо в якийсь момент щось пішло не так, закривають або продають без жалю. Померло – так померло. Продавати чи зачиняти – не соромно, це не знецінює власника як підприємця чи людину. Не робить його невдахою. Просто так склалося, пощастить у чомусь іншому.

Краще продати, ніж просто зачинити. Продати за будь-яку ціну. Не купують за 100? Продавати за 50. Не купують за 50 – продати за 20. Тоді заклад буде мати другий шанс, він не згниє, не перетвориться на аптеку чи НП. Немає нічого гіршого, ніж звалене в купу обладнання та меблі десь на складі. Все це смердить та знищується мишами, і вже нічого не коштує.

Успішні заклади в нас продавати не прийнято (а шкода). Якщо заклад продається, він збитковий або дає зовсім невеликий прибуток, який не задовольняє власника зовсім. Роботи багато, а грошей мало. Таке може відбуватися навіть із зовні успішними проєктами. Останнім часом таких закладів стає чимало. І це шанс для покупців – придбати класний бізнес за прийнятну ціну.

Дуже важливо вчасно ухвалити рішення про закриття чи продаж. Немає прибутку понад чотири місяці? Хоча все робили, всі танці з бубнами. Ні, і ще раз ні. Продавати, зачиняти якнайшвидше, не нарощувати боргів.

Треба робити новий бізнес так, щоб його легко було продати. Як НЕ для себе. З самого початку правильно оформляти всі документи, фіксувати всі цифри, будувати систему. І вам працюватиметься легше, і можуть не знадобитися мої поради про продаж.

