Громкая история, имевшая место в Киеве, подтвердила – изъятые средства и имущество часто становятся чьей-то целью на этапе хранения

На прошлой неделе Национальная полиция сообщила о задержании начальника следственного отделения Дарницкого управления при попытке покинуть территорию Киевской области с деньгами. Сумма составляла $400 000. По данным следствия, именно он был ответственен за хранение этих средств как вещественного доказательства в уголовном производстве.

Мы в ASA Group не удивлены, поскольку имеем все основания полагать, что начальника следственного отделения задержали с деньгами, которые были изъяты у нашего клиента три года назад в рамках уголовного производства. Эти средства должны были храниться в органах досудебного расследования как вещественное доказательство до соответствующего решения суда.

Длительное хранение доказательств как зона системного риска

Все время, пока длилось расследование, наша команда осуществляла правовое сопровождение, направленное на возвращение изъятых средств. Несмотря на наличие правовых оснований, фактическое возвращение денег не произошло.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net