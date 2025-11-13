Речові докази можуть зникнути: кейс на $400 000
Минулого тижня Національна поліція повідомила про те, що було затримано начальника слідчого відділення Дарницького управління під час спроби залишити територію Київської області з грошима. Сума становила $400 000. За даними слідства, саме він був відповідальним за зберігання цих коштів як речового доказу у кримінальному провадженні.
Ми, в ASA Group, не здивовані, адже маємо всі підстави вважати, що начальника слідчого відділення затримали з грошима, які були вилучені у нашого клієнта три роки тому в межах кримінального провадження. Ці кошти мали зберігатися в органах досудового розслідування як речовий доказ до відповідного рішення суду.
Тривале зберігання доказів як зона системного ризику
Весь час, поки тривало розслідування, наша команда здійснювала правовий супровід, який мав на меті повернути вилучені кошти. Попри наявність правових підстав, фактичне повернення грошей не відбулося.
