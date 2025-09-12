Анализ законопроекта о виртуальных активах – плюсы, минусы, что нужно изменить в следующих чтениях

3 сентября 2025 года Верховная Рада сделала новый шаг в развитии цифровой экономики страны – в первом чтении она приняла законопроект №10225-д, который имеет потенциал наконец изменить регуляторную архитектуру сферы виртуальных активов (ВА) в Украине.

Впереди второе чтение, где парламентарии еще могут внести существенные коррективы. В течение этого этапа эксперты и участники рынка должны активно предлагать возможные изменения, ведь от них зависит, станет ли Украина одним из лидеров внедрения современных подходов к регулированию виртуальных активов в Восточной Европе.

