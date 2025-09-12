Думка
Віртуальні активи в Україні: нові правила гри для фінансового ринку
Даниїл Волощук
старший юрист Юскутум
3 вересня 2025 року Верховна Рада зробила новий крок у розвитку цифрової економіки країни – у першому читанні вона ухвалила законопроєкт №10225-д, який має потенціал нарешті змінити регуляторну архітектуру сфери віртуальних активів (ВА) в Україні.
Попереду друге читання, де парламентарі ще можуть внести суттєві корективи. Протягом цього етапу експерти й учасники ринку мають активно пропонувати можливі зміни, адже від них залежить, чи стане Україна одним із лідерів впровадження сучасних підходів до регулювання віртуальних активів у Східній Європі.
Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO
Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
Коментарі (0)