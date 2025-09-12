Аналіз законопроєкту про віртуальні активи – плюси, мінуси, що потрібно змінити у наступних читаннях

3 вересня 2025 року Верховна Рада зробила новий крок у розвитку цифрової економіки країни – у першому читанні вона ухвалила законопроєкт №10225-д, який має потенціал нарешті змінити регуляторну архітектуру сфери віртуальних активів (ВА) в Україні.

Попереду друге читання, де парламентарі ще можуть внести суттєві корективи. Протягом цього етапу експерти й учасники ринку мають активно пропонувати можливі зміни, адже від них залежить, чи стане Україна одним із лідерів впровадження сучасних підходів до регулювання віртуальних активів у Східній Європі.

