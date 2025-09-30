У любого бизнеса всегда есть две основные проблемы: нехватка времени и хаос в информации. Файлы, письма, заметки и чаты накапливаются и нужную информацию найти почти невозможно. Владельцы жалуются на нехватку часов в сутках, хотя на самом деле проблема чаще в хаотичном распоряжении ими.

В результате энергия руководителя уходит не на развитие бизнеса, а на поиск нужного документа или бесконечное пролистывание смартфона. В этой статье поделюсь проверенными мной способами укротить этот хаос: системой PARA для организации информации и правилом пяти часов для эффективного управления временем.

Метод PARA: превращаем хаос в данных в рабочий инструмент

В бизнесе хаос в данных дорого стоит: срываются дедлайны, теряются важные документы, решения принимаются медленнее. Если у вас нет системы управления информацией – у вас есть беспорядок. Он выглядит как бесконечные чаты "Важное", документы "Окончательная версия №5" и десятки папок "Разное".

