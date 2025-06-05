Во время войны руководителям и владельцам украинского бизнеса ежедневно приходится принимать решения в условиях экономической нестабильности, ограниченного прогнозирования и эмоциональной нагрузки. Это не краткосрочный кризис, а устойчивый контекст, который формирует новые требования к лидерству. Лидерская эффективность в такой среде требует новых подходов и переосмысления управленческих приоритетов.

Согласно исследованию Gradus Research, уровень стресса у украинцев держится на уровне около 90%. Поэтому поддержка личного ресурса стала частью управленческой ответственности, ведь физическое и психоэмоциональное состояние лидера напрямую влияет на качество решений, скорость реакций и атмосферу в команде.

Как сохранять энергию, когда обстоятельства, на которые ты не можешь повлиять, постоянно меняются, а рисков становится всё больше? Как поддерживать себя, чтобы оставаться опорой для других? Ответы на эти вопросы — в ежедневных решениях, состоянии осознанности и практиках, которые помогают сохранять концентрацию, устойчивость и внутреннее спокойствие.

Управление собственным состоянием как часть управленческой функции

Сохранение эффективности невозможно без регулярной работы со своим психоэмоциональным состоянием. Моё состояние как руководителя напрямую влияет на качество решений, темп реакций и атмосферу в команде. В состоянии истощения возрастает вероятность ошибок, потери фокуса, тревожности.