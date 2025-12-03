Управление рисками и хеджирование как ключевая стратегия на зиму 2025-2026 для промышленных потребителей

Последние три года научили украинский бизнес одной важной истине: газовый рынок – это больше не о стабильности. Это о скорости реакции, грамотной оценке рисков и умении действовать на опережение.

Зима 2025-2026 не станет исключением. Именно сейчас закладывается фундамент того, кто зайдет в сезон сильным, с продуманной стратегией закупок, а кто снова рискнет работать "с колес".

Ситуация на рынке: от переизбытка до нервозности – один шаг

Украина подходит к зиме с обнадеживающими запасами в ПХГ и стабильным импортом, но это не означает автоматического спокойствия. Газодобывающие компании существенно пострадали от обстрелов и работают в режиме постоянного риска: любая атака на инфраструктуру может повлиять на добычу и создать нервозность на рынке.

Дополнительное давление формируют внешние факторы.

Европейский индекс TTF остается крайне волатильным: любой форс-мажор в Норвегии, проблемы на LNG-терминалах или волна арктического холода способны быстро поднять котировки. Логистика LNG становится менее предсказуемой: Азия периодически оттягивает на себя объемы, и ЕС не всегда выигрывает ценовую конкуренцию.

Украинский рынок при этом все больше живет в режиме "европейского хаба": внутренняя цена почти не отрывается от внешнего рынка, и бизнесу приходится снова привыкать к логике TTF. Потребление промышленности остается нестабильным: металлургия и химия еще не восстановились масштабно, так что даже небольшие изменения спроса могут заметно влиять на уровень цен.

В результате рынок балансирует между комфортом и нервозностью, где от одного состояния до другого – один шаг.

Зима 2025-2026: базовый сценарий – умеренно холодно, но с рисками

Базовый сценарий на эту зиму выглядит относительно сдержанно: ожидается умеренно холодный сезон без экстремальных температурных аномалий. Но прогнозы погоды, как правило, имеют высокий уровень неопределенности. Важнее другое: рынок стал слишком чувствительным к любым сбоям.

Внеплановые ремонты норвежских месторождений, задержки LNG-танкеров, возможные ограничения транспортировки газа в ЕС или увеличение отбора из ПХГ со стороны европейских потребителей – все это способно быстро изменить ценовую картину. "Окно комфортных цен", которое открывается после панического ценового ралли в октябре, вполне может оказаться коротким. Делать ставку на то, что нынешний относительно спокойный уровень цен сохранится до конца отопительного сезона, – слишком рискованно.

Читайте также Энергетическая зима 2025-2026: готовность вместо реакции

Что делать бизнесу: практическая стратегия закупок:

Несмотря на опыт последних лет, большинство предприятий до сих пор покупают газ так, как в 2018-м: разовая крупная закупка, ставка на интуицию и надежда на то, что "как-то проскочим". В нынешних условиях такая рулетка может обойтись очень дорого. Вместо этого, логика должна быть противоположной: не угадывать момент, а системно управлять риском через хеджирование и фиксацию цены.

Для бизнеса со стабильным потреблением оптимально зафиксировать значительную часть объема уже сейчас, оставив 20-40% на спотовый рынок. Такой подход позволяет, с одной стороны, обезопасить себя от резкого ценового скачка, а с другой – сохранить возможность воспользоваться потенциально более низкими ценами, если зима будет мягкой. Украинские поставщики постепенно развивают линейку форвардных продуктов, в частности на квартал. Это фактически возможность "забронировать" комфортную цену на часть объема и избежать пиковых нагрузок в самые сложные месяцы.

Отдельный элемент стратегии – использование подземных хранилищ. Украинский бизнес может формировать собственный буфер в ПХГ, закачивая газ наперед и отбирая его через своего поставщика при необходимости. Это работает как страховка на случай рыночных потрясений и как инструмент гибкого управления портфелем: компания получает возможность сглаживать пики спроса и лучшую предсказуемость расходов.

Худшее решение – заходить в сезон в декабре с надеждой, что "как-то оно будет".

Исторически именно декабрь-январь является периодом, когда рынок наиболее нервный: на увеличение спроса накладываются погодные факторы, ремонты, логистические задержки. Добавим к этому "фактор Трампа" и получим взрывную смесь. Если компания выжидает до этого момента, она фактически добровольно отказывается от возможности управлять ценой и становится заложником рынка.

Вывод: стратегия побеждает случайное везение

Этой зимой задача бизнеса выглядит очень амбициозно: не замерзнуть и не потерять свои средства. За этими словами стоит не только физическая безопасность поставок, но и дисциплина в финансовом планировании. Побеждают те компании, которые выстраивают системный подход: анализируют риски, работают с ПХГ, вовремя фиксируют часть объема и не откладывают решение до последнего.

На рынке, где драматические колебания стали новой нормой, конкурентное преимущество получает не тот, кто случайно угадал цену, а тот, кто имеет четкий план и действует заблаговременно.

В челлендже под названием "зима 2025-2026" это, по сути, единственная стратегия.

