Управління ризиками та геджування як ключова стратегія на зиму 2025-2026 для промислових споживачів

Останні три роки навчили український бізнес одній важливій істині: газовий ринок – це більше не про стабільність. Це про швидкість реакції, грамотну оцінку ризиків і вміння діяти на випередження.

Зима 2025-2026 не стане винятком. Саме зараз закладається фундамент того, хто зайде в сезон сильним, із продуманою стратегією закупівель, а хто знову ризикне працювати "з коліс".

Ситуація на ринку: від надлишку до нервозності – один крок

Україна підходить до зими з багатонадійливими запасами у ПСГ та стабільним імпортом, але це не означає автоматичного спокою. Газовидобувні компанії суттєво постраждали від обстрілів і працюють у режимі постійного ризику: будь-яка атака на інфраструктуру може вплинути на видобуток і створити нервозність на ринку.

Читай повний матеріал з підпискою LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net