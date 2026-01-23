"Завершення буремного січня": ситуація на валютному ринку 26 січня – 1 лютого
Наприкінці січня валютний ринок поступово входить у фазу стабілізації. Ознаки зниження напруги стають дедалі помітнішими, передусім через очікуване зменшення попиту на валюту. В окремі дні попит може майже зрівнятися з пропозицією, що автоматично зменшить потребу в активних інтервенціях з боку НБУ. Навіть за умов рекордних міжнародних резервів у $57 млрд регулятор не має підстав витрачати їх без нагальної потреби.
Після курсових коливань на початку року, які були цілком прогнозованими для професійного середовища, курси поступово входять у більш стабільні діапазони. Це відповідає і рекомендаціям МВФ, і параметрам, закладеним у держбюджеті-2026, де передбачено повільну та контрольовану корекцію курсу гривні. Отже, щоденних курсових рекордів найближчим часом очікувати не варто.
Фундаментальні макроекономічні показники також не створюють додаткових ризиків. За підсумками грудня інфляція становила лише 0,2% у місячному вимірі та знизилася до 8% у річному. У січні темпи зростання споживчих цін прогнозуються в межах 0,3-0,5%, що не має загрози різкого цінового тиску.
Водночас фактор війни залишається ключовим ризиком. Масовані обстріли критичної інфраструктури можуть впливати не лише на економіку, а й на поведінку громадян. У такі періоди можливе посилення нервозності на готівковому ринку через ситуативний підвищений попит, що дасть можливість обмінникам "грати" на настроях, розширивши спред між курсами купівлі та продажу до 0,7-1 грн.
Що стосується євро, механізм курсоутворення залишається незмінним. Він базується на світовому співвідношенні пари долар/євро та курсі гривня/долар. Очікуваний діапазон 1,155-1,17 не створює підстав для різких рухів.
Загалом валютний ринок поступово повертається до звичної логіки функціонування без системних змін у короткостроковій перспективі.
Характеристики валютного ринку 26 січня – 1 лютого
- "Коридори" допустимих валютних змін складуть 42,75-43,25 грн/$ і 49-50,5 грн/€ (на міжбанку) та 42,5-43,5 грн/$ і 49-50,5 грн/€ (на готівковому ринку).
- "Крок" щоденних курсових змін: до 0,05-0,15 грн (міжбанк), до 0,1-0,2 грн (у комбанках), до 0,3 грн (в обмінних пунктах).
- Різниця між курсами купівлі та продажу: до 0,15 грн за $1, до 0,2 грн за €1 (міжбанк), до 0,5-0,6 грн на $1, до 0,8-1 грн на €1 (у комбанках), до 0,6-1 грн на $1, до 1-1,3 грн на €1 (в обмінних пунктах).
- Різниця курсів купівлі на готівковому ринку: 0,2-0,3 грн за $1, 0,3-0,5 за €1 (у комбанках), 0,3-0,5 грн за $1, 0,5-0,7 за €1 (в обмінних пунктах).
- Різниця курсів продажу на готівковому ринку: 0,1-0,2 грн за $1, 0,2-0,3 грн за €1 (у комбанках), 0,3-0,5 грн за $1, до 0,5 грн за €1 (в обмінних пунктах).
- Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку становитиме 0,1-0,15 грн.
- Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.
