Перед открытием рынка земель для юридических лиц 1 января 2024 года отдельные эксперты и участники рынка высказывали опасения, что крупные игроки "скупят всю землю", а малые аграрии будут лишены возможности расширить свой земельный банк.

Сегодня, когда с момента запуска второго этапа земельной реформы прошло более 16 месяцев, можно с уверенностью сказать: эти опасения не оправдались, чрезмерной концентрации на рынке сельскохозяйственных земель не происходит.