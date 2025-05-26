Перед відкриттям ринку земель для юридичних осіб 1 січня 2024 року окремі експерти та учасники ринку висловлювали побоювання, що великі гравці "скуплять усю землю", а малі аграрії будуть позбавлені можливості розширити свій земельний банк.

Сьогодні, коли з моменту запуску другого етапу земельної реформи минуло понад 16 місяців, можна впевнено сказати: ці побоювання не справдилися, і надмірної концентрації на ринку сільськогосподарських земель не відбувається.