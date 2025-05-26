Думка
Земля на волі. Як відкриття ринку земель для юросіб вплинуло на агросектор
Віталій Коваль
Міністр аграрної політики та продовольства України
Перед відкриттям ринку земель для юридичних осіб 1 січня 2024 року окремі експерти та учасники ринку висловлювали побоювання, що великі гравці "скуплять усю землю", а малі аграрії будуть позбавлені можливості розширити свій земельний банк.
Сьогодні, коли з моменту запуску другого етапу земельної реформи минуло понад 16 місяців, можна впевнено сказати: ці побоювання не справдилися, і надмірної концентрації на ринку сільськогосподарських земель не відбувається.
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