Во время войны украинские женщины не просто адаптировались к вызовам. Они стали теми, кто держит экономику, открывает бизнесы, сохраняет рабочие места, инвестирует в свои громады. Но несмотря на рост женского присутствия в предпринимательстве, финансовый ландшафт для женщин до сих пор остается неравным.

По данным Opendatabot, в 2024 году более 50% ФОП в Украине – это женщины. И при этом только 5-7% кредитных портфелей украинских банков направлены на женский бизнес. Исследования показывают, что женщины вдвое реже обращаются за финансированием, а в ответ нередко получают отказ. Причины разные: отсутствие залога, неравномерный доход, дискриминация. Но результат один – структурный финансовый разрыв.