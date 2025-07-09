Під час війни українські жінки не просто адаптувалися до викликів. Вони стали тими, хто тримає економіку, відкриває бізнеси, зберігає робочі місця, інвестує у свої громади. Але попри зростання жіночої присутності у підприємництві, фінансовий ландшафт для жінок досі залишається нерівним.

За даними Opendatabot, у 2024 році понад 50% ФОПів в Україні – це жінки. Та лише 5-7% кредитних портфелів українських банків спрямовані на жіночий бізнес. Дослідження показують, що жінки вдвічі рідше звертаються за фінансуванням, а у відповідь нерідко отримують відмову. Причини різні: відсутність застави, нерівномірний дохід, дискримінація. Але результат один – структурний фінансовий розрив.