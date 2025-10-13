Формат, который еще двадцать лет назад казался экзотикой, сегодня превратился в один из самых динамичных сегментов мирового премиум-рынка

Когда жители дубайских The Address Residences заказывают ужин прямо в гостиную или сдают апартаменты в аренду, не занимаясь поиском арендаторов, они пользуются тем, что на рынке недвижимости называется residential hospitality – жилье с гостиничным сервисом. Формат, еще двадцать лет назад казавшийся экзотикой, сегодня превратился в один из самых динамичных сегментов премиум-рынка.

Согласно данным Savills Branded Residences – Annual Report 2024/25, с 2010 года количество таких проектов в мире выросло более чем втрое – до почти 700 проектов общим объемом 100 000 единиц жилья, управляемых гостиничными операторами. За последние пять лет объем инвестиций в этот сегмент превысил $35 млрд. Только в 2024 году было продано более 13 000 подобных квартир и апартаментов – что на 43% больше, чем в предыдущем году, на общую сумму сделок в размере$16,3 млрд.

Причина проста: люди готовы платить не только за квадратные метры, но и за качество жизни, стабильность и сервис.

