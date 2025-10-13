Формат, який ще двадцять років тому здавався екзотикою, сьогодні перетворився у світі на один із найдинамічніших сегментів преміумринку

Коли мешканці дубайських The Address Residences замовляють вечерю просто до вітальні чи здають апартаменти в оренду, не шукаючи орендарів, вони користуються тим, що на ринку нерухомості називають residential hospitality – житло з готельним сервісом. Формат, який ще двадцять років тому здавався екзотикою, сьогодні перетворився на один із найдинамічніших сегментів преміумринку.

За даними Savills Branded Residences – Annual Report 2024/25, з 2010 року кількість таких проєктів у світі зросла більш ніж утричі – до майже 700 проєктів загальним обсягом 100 000 одиниць житла, що управляються готельними операторами. За останні п’ять років обсяг інвестицій у цей сегмент перевищив $35 млрд. Тільки у 2024 році там було продано понад 13 000 подібних квартир і апартаментів – що на 43% більше, ніж у попередньому році, на загальну суму транзакцій у розмірі $16,3 млрд.

Причина проста: люди готові платити не тільки за квадратні метри, а за якість життя, стабільність і сервіс.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net