Итак, на днях ВМС Эстонии пытались задержать для проверки очередной танкер, который шел в российский порт на загрузку нефтью. Судно шло под флагом Габона и на команду с эстонского корабля изменить курс не реагировало.

Операции по задержанию, по версии российской стороны, способствовали не только на море, но и с воздуха — в небе были самолеты ВВС Польши (МиГ-29) и Португалии (F-16, подтверждений этому нет), боевая авиация которой участвует в миссии НАТО по охране неба над странами Балтии.

И вдруг появляется российский истребитель Су-35, который, опять же по российской версии, разгоняет всех воздушных и морских преследователей, и танкер благополучно причаливает к терминалу Усть-Луга для загрузки.

Эстонская версия не дает подробностей о том, как всё было на самом деле, но суть в том, что, во-первых, остановить танкер для инспекции не удалось, а во-вторых, российский истребитель, который минуту находился в воздушном пространстве Эстонии, не был перехвачен.

Но мой пост не столько об этом, сколько о другом. И даже не о том, как (не) срабатывает НАТО в миссии по защите воздушного пространства Балтии.

Давайте смоделируем ситуацию, что в Балтийском море находились бы украинские МБЭКи "Магура". Что было бы с тем Су-35, который мешал эстонцам остановить танкер для досмотра? Правильно, с ним бы случилось то же самое, что и 2 мая с двумя российскими Су-30, которые были уничтожены над Черным морем нашими "Магурами" под командованием "Группы 13" ГУР МОУ.

Возможно, пришло время нам открыть "Балтийский фронт" противодействия российской агрессии против Украины и Европы.

Если украинские МБЭКи зайдут на Балтику, то где окажутся корабли российского Балтийского флота? Верно, там же, где и флагман ЧФ крейсер "Москва" — на морском дне. А те, что уцелеют, будут тихонько стоять у причалов в восточном секторе моря. Авиация Балтийского флота также пополнит подводный склад, который пока состоит из двух Су-30 и двух вертолетов Ми-8, уничтоженных "Магурами" 31 декабря 2024 года у берегов Крыма.

Кстати, Россия всё больше начинает бряцать оружием на Балтике. Корабли Балтийского флота активизировали учения, авиация совершает провокационные облёты акватории. И всё это — в море, которое считается морем ЕС и НАТО, особенно после вступления в Альянс Финляндии и Швеции.

Поэтому, дорогие эстонские друзья, дайте нам пункт базирования где-нибудь на Балтике, и наши "Магуры" покажут агрессору, как выглядит "кузькина мать" в морском исполнении. Иного он не понимает.

Articles published in the "Opinions" section reflect the point of view of the author and may not reflect the position of the LIGA.net editors