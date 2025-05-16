НАТО вже не впоралося без України на Балтиці

Отже, днями ВМС Естонії намагалися затримати для перевірки черговий танкер, який йшов в російський порт під завантаження нафтою. Судно йшло під прапором Габону і на команду з естонського корабля змінити курс не реагувало.

Операції затримання, за версією російської сторони, сприяли не тільки на морі, але й з повітря – в небі були літаки ВПС Польщі (МіГ-29) та Португалії (F-16, підтвердження цьому немає), бойова авіація якої бере участь в місії НАТО щодо захисту неба над країнами Балтії.

І раптом з'являється російський винищувач Су-35, який, за версією знову ж таки з російського боку, розганяє усіх повітряних і морських переслідувачів, і танкер безперешкодно причалює до термінала Усть-Луга під завантаження.

Естонська версія не дає подробиць, як насправді усе було, але суть в тому, що, по-перше, зупинити танкер на інспекцію не вдалося, а по-друге, російський винищувач, який хвилину перебував в повітряному просторі Естонії, не було перехоплено.

Але мій пост не стільки про це, скільки про інше. І навіть не про те, як (не) спрацьовує НАТО в місії із захисту повітряного простору Балтії.

Змоделюймо ситуацію, що в Балтійському морі були б українські МБЕКи "Магура". Що було б з тим Су-35, який перешкоджав естонцям зупинити на огляд танкер? Правильно, з ним би трапилось те саме, що і 2 травня з двома російськими Су-30, які були знищені над Чорним морем нашими "Магурами" під орудою "Групи 13" ГУР МОУ.

Можливо, настав час нам відкрити "Балтійський фронт" протидії російській агресії проти України та Європи.

Якщо українські МБЕКи зайдуть на Балтику, то де опиняться кораблі російського Балтійського флоту? Правильно, там само, де й флагман ЧФ крейсер "Москва" – на морському дні. А ті, що вцілюють, тихенько стоятимуть біля причалів у східному секторі моря. Авіація Балтійського флоту також поповнить підводний склад, який поки що складається з двох Су-30 та двох гелікоптерів Мі-8, знищених "Магурами" 31 грудня 2024 року поблизу Криму.

До речі, Росія дедалі більше починає брязкати зброєю на Балтиці. Кораблі Балтійського флоту інтенсифікували навчання, авіація здійснює провокативні облети акваторії. І це в морі, яке вважається морем ЄС і НАТО, особливо після вступу до Альянсу Фінляндії та Швеції.

Тому, дорогі естонські друзі, дайте нам пункт базування десь на Балтиці, і наші "Магури" покажуть агресору, як виглядає "кузькіна мать" у морському виконанні. Іншого він не розуміє.

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