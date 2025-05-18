У неділю, 18 травня, відбувається другий тур президентських виборів у Румунії. У них змагається ультраправий Джордже Сіміон, якому заборонено в’їзд в Україну за "систематичну антиукраїнську діяльність", і мер-реформатор Бухареста Нікушор Дан. У першому турі Сіміон набрав 41% голосів, а Дан 21%.

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"Якщо не буде різкого зростання явки, Сіміон стане президентом. Це дасть йому змогу призначати прем'єра, керувати зовнішньою політикою і армією. Для Румунії це дуже погано", – пише румунський політолог Володимир Бортун в NYT.

LIGA.net перечитала The Guardian, The New York Times, The Financial Times, Balkan Insight, Reuters і зробила п’ять висновків. Чому для України це теж погано?