Десять больниц Львовской области рассказали Лига.net о своем арсенале для работы с коронавирусными больными. У них большие проблемы.

LIGA.net запросила у каждой области данные о наличии (и потребности) средств медзащиты, спецоборудования и т.д. для борьбы с Covid-19. Ранее мы публиковали такие данные по Винницкой области.

Со Львовский области нам не прислали агрегированные данные, а ответили десять медучреждений (больницы предоставляли данные на разные даты от 1 до 25 марта). Два из них являются госпитальными базами для больных коронавирусной инфекцией. Это Львовский областной госпиталь ветеранов им. Ю. Липы (госпитальная база второго уровня), а также Сокальская центральная районная больница (резервная госпитальная база). Остальные медучреждения, открывшие для ЛИГА.net свои данные, – в случае быстрого роста заболеваемости также могут столкнуться с необходимостью принять пациентов с COVID-19 в инфекционных отделениях.

КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ МЫ ЗАПРАШИВАЛИ Кроме аппаратов ИВЛ и тестов мы спросили, как больницы области обеспечены защитной экипировкой для врачей. В своем запросе мы использовали перечень необходимых защитных средств, позаимствованный из рекомендаций врачей клиники университета китайского города Чжедзян по борьбе с COVID-19. Почему этот список в приоритете – иллюстрирует итальянский опыт: 9% заболевших коронавирусом – это персонал клиник.

Для области, где болезнь уже подозревают у 119 человек (всего во Львовской области 544 инфекционных койки), готовность больниц к эпидемии можно назвать критической. Например, ни у одной нет костюмов биозащиты.

Наиболее показательной является обеспечение медперсонала масками № 95. Они входят в перечень обязательных вещей, который рекомендуют китайские врачи, а также украинский Минздрав. В отличие от почти бесполезной обычной хирургической маски, «95-ая» имеет высокую защитную эффективность. Однако у половины опрошенных львовских больниц ее вообще нет, в том числе у госпитальной базы – госпиталя им. Липы.

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Треть больниц не имеют ни одноразовых защитных медицинских халатов, ни одноразовых медицинских шапочек. У остальных - единицы и десятки процентов от необходимого. Например, Центральная горбольница Червонограда при потребности в 1000 одноразовых халатов имеет лишь полтора десятка. Госпиталь им. Липы рассчитывает на 60 тысяч халатов, а в запасах у него только 60.

Общая потребность десяти опрошенных больниц в полнолицевых респираторах превышает 20 000. А в пользовании у них чуть больше двух десятков.

Суммарно у всех этих больниц чуть больше 100 литров дезинфицирующих материалов, хотя потребность превышает в тридцать раз.

Экспресс-тесты (46 штук) пока есть лишь у Львовский областной клинической больницы. Еще 200 штук на следующей неделе обещают подвезти в Новораздельскую горбольницу.

В этих десяти больницах удалось насчитать 56 работоспособных аппаратов искусственной вентиляции легких. По данным главврачей больниц, им необходимо дополнительно докупить еще около четырех десятков таких аппаратов.

Обеспеченность медзащитой в больницах Львовской области:

одноразовые медицинские шапки – 52%

одноразовые медицинские маски – 27%

медицинская защитная маска (N95) – 1,2%

одноразовые латексные перчатки – 67%

одноразовая медицинская защитный халат – 2,4%

защитные очки – 17%

полнолицевые респираторные защитные устройства или автономные респираторы для подачи очищенного воздуха – 0,3.



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Данные предоставили: Перемышлянская центральная райбольница, Западноукраинский специализированный детский медицинский центр, Яворовская центральная райбольница, Львовская областная психиатрическая больница, Новороздольская горбольница, Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных им. Ю. Липы, Дом ребенка № 1 для детей с поражением центральной нервной системы и психики, Моршинская горбольница, Сокальский центральная райбольница, Центральная горбольница Червонограда, Львовская областная клиническая больница.

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