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Государство объясняет: 19 ссылок с ответами на почти все ваши вопросы о коронавирусе

17.03.2020, 14:31
Государство объясняет: 19 ссылок с ответами на почти все ваши вопросы о коронавирусе - Фото
Коллаж - LIGA.net

Собрали официальные разъяснение властей: как, что и кому делать, куда бежать-звонить в житейских ситуациях с коронавирусом (желаем не воспользоваться)

ПРО ГОЛОВНЕ - ЗДОРОВ'Я

Загальні рекомендації, алгоритм дій при виявленні коронавірусу та інша актуальна інформація – схеми, відео, поради:

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ЩОДО ПОЇЗДОК УКРАЇНОЮ ТА ЗА ЇЇ МЕЖІ

Міністерство закордонних справ України доповідає:

ЯКЩО ВИ НА РОБОТІ
Роз’яснює Державна служба України з питань праці:

У ПОБУТІ

БОНУС
Онлайн-курс, у якому і стисло та доступно викладені найважливіші факти, зібрані найавторитетнішими вченими та міжнародними організаціями охорони здоров’я:
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+COVID101+2020_T1/about  

І ЩЕ ДЕКІЛЬКА КОРИСНИХ ПОСИЛАНЬ
Інформаційні телеграм-канали з питань :
https://t.me/s/Coronavirus_Info_MFA 
https://t.me/COVID19_Ukraine  
Боти (де ви зможете поставити свої питання та отримати кваліфіковану відповідь): @COVID19_Ukraine_Bot та @COVID19_Ukr_Bot
Фейсбук:
https://www.facebook.com/moz.ukr/ (офіційні сторінка МОЗ)
Офіційні сайти:
http://www.moz.gov.ua/ (Міністерство охорони здоров’я)
https://www.phc.org.ua/?fbclid=IwAR3R9S8gEt8EbTmEGibggAClMp3ilqUYH1dlWzAq7pPX15LhgnDNbrhnXW8  (Центр громадського здоров’я)

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Мостовая Дарья

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