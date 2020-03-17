Государство объясняет: 19 ссылок с ответами на почти все ваши вопросы о коронавирусе
Собрали официальные разъяснение властей: как, что и кому делать, куда бежать-звонить в житейских ситуациях с коронавирусом (желаем не воспользоваться)
ПРО ГОЛОВНЕ - ЗДОРОВ'Я
Загальні рекомендації, алгоритм дій при виявленні коронавірусу та інша актуальна інформація – схеми, відео, поради:
- Міністерство охорони здоров`я - просто і доступно про те, як вберегтися і що робити у випадку появи симптомів:
https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov
- Оперативна інформація від Міністерства охорони здоров`я станом на 16.03.2020р., як відрізнити грип від коронавірусу та 4 сценарії розвитку подій від ВООЗ:
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov-
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Рекомендації від Всесвітньої організації охорони здоров`я у форматі "питання-відповідь":
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
- Стандартні поради від МОЗ:
https://moz.gov.ua/article/news/rekomendacii-dlja-gromadjan-schodo-koronavirusu-2019-ncov
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ЩОДО ПОЇЗДОК УКРАЇНОЮ ТА ЗА ЇЇ МЕЖІ
Міністерство закордонних справ України доповідає:
- що робити, якщо ви зараз за кордоном, що таке система «ДРУГ» та інші деталі щодо в’їзду та виїзду з України у період поширення коронавірусу читайте у роз’ясненнях МЗС:
https://mfa.gov.ua/news/rozyasnennya-vid-mzs-ukrayini-shcho-treba-znati-pro-vyizd-na-teritoriyu-ukrayini-ta-konsulsku-dopomogu-u-zvyazku-z-covid-19
- якщо ви наразі (з тих чи інших обставин) тільки плануєте виїзд за кордон:
https://mfa.gov.ua/news/rekomendaciyi-gromadyanam-ukrayini-yaki-planuyut-zdijsniti-podorozhi-za-kordon-onovleno
- актуальна інформація про регіони поширення коронавірусу у світі (оновлюється щодня):
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
- підбірка корисних порад від МЗС:
https://mfa.gov.ua/tag/poradi-podorozhuyuchim
ЯКЩО ВИ НА РОБОТІ
Роз’яснює Державна служба України з питань праці:
- що важливо знати кожному працівнику під час оголошення карантину - дистанційна форма роботи, що робити при поганому самопочутті та чи звільнять мене, якщо я захворію:
http://dsp.gov.ua/main-news/prava-pratsivnykiv-pid-chas-oholoshennia-karantynnykh-zakhodiv/
- та що може зробити для своїх співробітників роботодавець. Чисте повітря, дезінфікуючі засоби та максимальна увага до подорожуючих - до яких порад варто прислухатися керівнику та що робити, якщо вірус вже у колективі:
http://dsp.gov.ua/main-news/rekomendatsii-vooz-shchodo-zaprovadzhennia-zapobizhnykh-zakhodiv-rozpovsiudzhennia-covid-19-na-robochykh-mistsiakh-pratsivnykiv/
У ПОБУТІ
- Готівкові розрахунки: чи варто користуватись купюрами. Рекомендації надає НБУ:
https://bank.gov.ua/news/all/natsionalniy-bank-rekomenduye-maksimalno-pereyti-na-bezgotivkovi-rozrahunki-na-period-karantinu
- Як правильно користуватись масками, чи всім їх слід носити та що робити при виявленні у себе симптомів ГРВІ – рекомендації від Всесвітньої організації охорони здоров’я:
http://khpg.org/index.php?id=1584351871
- Яких рекомендацій дотримуватись вірянам при проведенні богослужінь – МОЗ:
https://moz.gov.ua/article/news/moz-rekomendue-religijnim-gromadam-vzhiti-karantinnih-zahodiv%c2%a0
БОНУС
Онлайн-курс, у якому і стисло та доступно викладені найважливіші факти, зібрані найавторитетнішими вченими та міжнародними організаціями охорони здоров’я:
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+COVID101+2020_T1/about
І ЩЕ ДЕКІЛЬКА КОРИСНИХ ПОСИЛАНЬ
Інформаційні телеграм-канали з питань :
https://t.me/s/Coronavirus_Info_MFA
https://t.me/COVID19_Ukraine
Боти (де ви зможете поставити свої питання та отримати кваліфіковану відповідь): @COVID19_Ukraine_Bot та @COVID19_Ukr_Bot
Фейсбук:
https://www.facebook.com/moz.ukr/ (офіційні сторінка МОЗ)
Офіційні сайти:
http://www.moz.gov.ua/ (Міністерство охорони здоров’я)
https://www.phc.org.ua/?fbclid=IwAR3R9S8gEt8EbTmEGibggAClMp3ilqUYH1dlWzAq7pPX15LhgnDNbrhnXW8 (Центр громадського здоров’я)
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