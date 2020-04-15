Как все устроено в лаборатории, где тестируют на коронавирус. Рассказ вирусолога

Liga.net узнала, как делают ПЛР-тесты в лабораторном центре Киевской области

LIGA.net зустрілася з 25-річним вірусологом Костянтином Залізком, який працює в Київському обласному лабораторному центрі. Він приймає зразки на ПЛР-тестування, щоб перевірити, чи хвора людина на COVID-19.

Про те, які зразки аналізують

Ми працюємо зі зразками Київської області, місто Київ має свою лабораторію. Зразки до нас привозять державні установи: лікарні, амбулаторії, і деякі приватні клініки, які мають з нами договір.

Напряму з пацієнтами ми не контактуємо. Нам лікарі, медсестри привозять уже відібрані зразки.

Проби поступають до мене, я роблю підготовку до ПЛР-діагностики. Саму діагностику роблять інші люди.

Зразки поступають нам у пластикових пробірках, всередині яких, крім палички зі зразком - транспортне середовище (звичайний фізрозчин). Ми його зливаємо, зразки ставимо на аналіз. Все інше - пробірку і залишковий фізрозчин - знищуємо в автоклаві, бо це біологічно небезпечний матеріал.

Про режим роботи

Наскільки пам’ятаю, перші зразки по коронавірусу нам надішли 14-15 березня. Тоді вони були одиничні. З 17-18 березня їх почало більшати.

Ми наприкінці березня були вдвох на прийомі зразків, близько 20 на день приходило, справлялися. Але почався наплив, і трьох нам на підмогу з районів перевели. Ще четверо працюють безпосередньо над ПЛР-дослідженнями.

Ще місяць тому вірусологи були нікому не потрібні, а тут різко виявилось, що потрібні і їх мало. Тому роботи багато (сміється).

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Минулого тижня був завал. За правилами, прийом зразків в період епідемії з 8:30 до 8 вечора. Але треба ще результати наготувати, та й інша робота є, тому затримуємось. У суботу я сидів до півночі, наприклад. Сьогодні попросив у керівництва вихідний, щоб відпочити.

Про кількість тестувань

Ми приймаємо зразки, реєструємо і ставимо в роботу. Або в чергу.

Бувають виключення, коли важка людина в лікарні або щось термінове, то беремо в роботу одразу, поза чергою.

Наплив буває хвилями. В суботу-неділю зразків привозять менше, тому за ці вихідні вдалося чергу на аналізи ліквідувати повністю. Всі поставили і всі результати отримали. А з понеділка знову великий наплив - і черга, черга, черга.

Сам ПЛР-тест займає 6-7 годин. У нього є ліміт - кількість зразків, які можемо поставити за раз. Оскільки щодня приходить трохи більше або й набагато більше, ніж ми можемо поставити цього дня, виходить черга. Тому ті, які привезли сьогодні, переносяться на завтра. Завтра знову приходять, і так далі.

Скільки тестувань виходить зробити за день? По-різному. В нас по три постановки за день. В одну можемо всунути 32 або 64 зразки. Є нюанси, бо ПЛР-тест - складна річ, залежить від спроможності апаратури. Ампліфікатори в нас різні за потужністю. Обладнання досить сучасне. Один ампліфікатор новий, іншим - по кілька років.

Намагаємось втискати максимально можливу кількість зразків, щоб скорочувати чергу.

Люди ж лежать по лікарнях чи вдома в самоізоляції, чекають результатів. Є люди, які одужують, і їм потрібно після позитивного результату зробити два негативних, щоб підтвердити, що вони одужали. Це теж займає час.

Про результати ПЛР-тестів

ПЛР-тестування вважають золотим стандартом діагностики. Якщо він показав позитивний результат, то 99% гарантії, що це так і є. Помилка може бути, але ймовірність - дуже незначна.

Ситуація залежить від того, які зразки ми поставили на дослідження: чи людина вже в лікарні, чи вдома на самоізоляції, чи є симптоми.

Буває, з 32 позитивних 20, а буває, що жодного. За моїми особистими підрахунками по нашій лабораторії, в середньому з 24-32 зразків 5-6 позитивних.

Якщо у людини є симптоми, які потребують госпіталізації і її кладуть в лікарню, то ризик позитивного тесту там вищий.

У людей на самоізоляції вірус виявляємо у небагатьох. Самоізоляція дуже допомагає [не заразитися - ред.]

Якщо людина була контактна з хворим на коронавірус, з яким живе, шансів більше. Якщо контактна, бо хтось захворів на роботі, ймовірність значно нижча.

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Коли ПЛР-тести зробили, я виписую їхні результати і надсилаю скани документів з результатами електронною поштою в установу, яка нам зразки надіслала.

Про те, скільки часу може пройти з моменту забору зразка до результату

Це сильно залежить від черги, від того, чи людина контактна чи вже хвора, чи вона вдома чи в лікарні.

Ми намагаємося по-максимуму ставити тих, хто в стаціонарах, бо треба розвантажувати лікарні. Бо якщо в людини не коронавірус, а ГРВІ, це зовсім інша історія.

Якщо до нас поступив зразок людини, яка на самоізоляції, він може чекати декілька днів. Намагаємося не затримувати, але коли серйозний наплив, буває таке.

Тест в такому випадку зіпсуватися не може, якщо ми все зробили правильно. Зразок може зберігатися у холодильнику перед постановкою на аналіз 5 днів. А в морозильнику - роками.

Про помилки

З самого початку нам привозили зразки, які неправильно відібрали на аналіз. Якщо проба відібрана неправильно, ми можемо не знайти там вірусу, навіть якщо він є. Порушений норматив. Зараз таких помилок менше, більше помилок з оформлення документів.

Зразки також могли негерметично закривати, чи відібрати з порушенням протоколу. Здавалося б, незначні нюанси.

На грип відбирають зразок - паличка з тампоном на кінці. Приблизно такою ж паличкою беруть зразок на коронавірус. Паличка має бути пластиковою, не дерев’яною. Якщо дерев’яна - виникає вірогідність того, що ми там нічого не знайдемо, бо дерево всмоктує рідину.

В таких випадках намагаємося такі зразки не приймати. Кажемо про це або людині, яка такі зразки привезла, або напряму зв’язуємося з лікарнею, якщо вона надіслала, і кажемо: "Надішліть повторно".

Про захист працівників лабораторії

Захисний костюм я одягаю, коли сідаю обробляти зразки. Намагаюся обробляти зразки великими кількостями.

Захисні костюми можна використовувати багаторазово за умов дотримання норм. Ми костюм потім стерилізуємо за допомогою ультрафіолетового випромінювання. Рукавички одноразові, маска - кількаразова. Окуляри - багаторазові.

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Ризик заразитися є завжди, але якщо всі правила безпеки тримати в голові і поводитися з усім обережно, ризик - нормальний (сміється).

Нам уже робили аналіз на коронавірус минулого тижня. У мене - негативний. Отже, працюю нормально і безпечно. Але так, ризикуємо своїм життям і здоров’ям. Сподіваюсь, це всі розуміють.

Мене багато зараз питають про вірус. Не панікуйте. Він не такий страшний, як його малюють. Якщо ви дотримуєтеся всіх правил самоізоляції, миєте руки, носите маску, не спілкуєтеся близько з хворими людьми, це можна пережити.

Більшість людей одужують, навіть важкохворі. Більшість хворіють легкою або середньою формою. Цим перехворіти в такому разі не страшніше, ніж звичайним грипом. Якщо ви хворієте і у вас легкий стан або середній, звертайтесь до лікаря, виконуйте його вказівки, і сидіть вдома. Ми моніторимо ситуацію, наразі вона оптимістичніша, ніж в тій же Італії чи США.

При спілкуванні ми дотримувалися правил безпеки.

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