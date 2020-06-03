Такий драматичний конкурс на високу державну посаду важко пригадати. Боротьба йде за Національну службу здоров'я - головний орган в медреформі, який контролює колосальні кошти. Лише цьогоріч НСЗУ розпоряджається майже 100 млрд грн коштів на медицину.

Ми уже писали про те, як очільник МОЗ Максим Степанов відхилив трьох переможців минулого відкритого конкурсу без пояснення причини. Далі він вирішив скористатися не процедурою відкритого конкурсу - з іспитами на знання законодавства, англійської мови і тд. - а “карантинною”. За нею, щоб призначити людину на високу посаду, достатньо задовольняти формальним критеріям та однієї співбесіди з міністром.

Але й ця співбесіда викликає питання. LIGA.net увесь день спостерігала за процесом.

БЕЗ СПОСТЕРІГАЧІВ ТА ЖУРНАЛІСТІВ

Впродовж останніх днів LIGA.net намагалася домовитися з пресслужбою МОЗ або бути присутньою на відборі (з дотриманням усіх норм), або бачити трансляцію співбесід у прямому ефірі.

Запити бути спостерігачами надіслали в МОЗ і великі благодійні фонди - "Таблеточки" та "Пацієнти України".

Відмовили усім - і громадськості, і медіа.

Зранку 2 червня міністр на брифінгу заявляв, що хоче провести конкурс "максимально прозоро".

На брифінгу він повідомив: участь у співбесіді підтвердили дев’ятеро кандидатів, відмовилися троє, попросили перенести час співбесіди четверо. Один кандидат не зреагував. Співбесіди триватимуть дистанційно в режимі відеоконференції - через Zoom. Усіх міністр вирішив співбесідувати в один день - з 14:00 по 23:00.

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"Усі без винятку співбесіди будуть записані на відео, і відразу після проведення всього конкурсу потрапляють на загал для того, щоб всі могли подивитися і переконатися, що все було проведено максимально чесно і прозоро", - додав міністр.

"Не вважаю, що публікація відео постфактум є достатнім рівнем забезпечення прозорості, особливо враховуючи відповідь міністра, що він планує завтра оголосити переможця добору. Це означає, що навіть якщо відео викладуть, мало хто встигне їх подивитися і в разі незгоди з обраним кандидатом це оскаржити, наприклад", - сказала одна з конкурсанток, нинішня заступниця голови НСЗУ Наталія Рябцева.

15 ХВ І ЖОДНИХ ДОДАТКОВИХ ЗАПИТАНЬ

LIGA.net вдалося подивитися кілька співбесід.

Привітання, "Покажіть паспорт". Перше запитання міністра: "Про невдачі вашої роботи, якщо такі були. Що було причиною цих невдач і які висновки ви зробили?". Далі - "Які ваші три перші кроки на посаді?".

Ще два запитання - про тарифи: "Чи повинен бути прозорим процес розрахунку вартості медичних послуг? Що ви вкладаєте в поняття прозорість і як воно повинно бути забезпечено?", та "За яким принципом. на основі чого і як мають розраховувати тарифи на надання медичних послуг?". І п’яте - про пропозиції, які кандидат внесе міністру як голова НСЗУ.

Міністр ставив кандидатам однакові запитання. Часом здавалось, що відповіді він не слухає. Просто дякує за відповідь і переходить до наступного питання. Не ставив жодного уточнювального і не дозволяє ставити питання собі.

Якщо відняти час на привітання-прощання, співбесіди на голову НСЗУ тривали до 15 хвилин.

"Перед сьогоднішньою співбесідою я вкотре перечитав всю законодавчу базу, яка в нас є, яка стосується і сфери охорони здоров’я, суміжних сфер, ІТ. Виявилось, що перечитав для себе, бо знання сьогодні не знадобилися. Цікаво дізнатися, кого оберуть і наскільки цей кандидат дав "більш правильні" відповіді", - розповів на брифінгу один з кандидатів на посаду Дмитро Черниш. Він керує Департаментом розвитку електронної системи охорони здоров'я в НСЗУ.

"На співбесіди виділили 30 хв, хоча це замало для визначення того, чи підходить людина на яку важливу посаду. Щоб відповісти на питання міністра, достатньо було знати закон “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” (основний закон медрформи - Ред.)", - відреагувала кандидатка на посаду і нинішня заступниця голови НСЗУ Наталія Рябцева.

Такої ж думки й інші кандидати - Дмитро Черниш та очільниця Директорату медпослуг МОЗ Оксана Сухорукова.

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Наталія Рябцева додає, що двічі проходила конкурс на голову НСЗУ, і якщо в першому випадку був повноцінний конкурс з рядом тестувань, співбесідою з комісією, то спрощена процедура лише за співбесідою "не дозволяє належно відібрати людину на таку посаду".

Ще одна кандидатка на посаду Ірина Литовченко заявила, що міністр не ставив питань, які б могли перевірити, наскільки кандидат може займати високу державну посаду. "Міністру не було цікаво слухати відповіді, було помітно, що він читає свій телефон, підписує документи. Загалом вся процедура виглядала формальною і тривала 12 хвилин", - розповіла Литовченко.

Заяви засновник НСЗУ та її першого керівника Олега Петренка жорсткіші: "Не треба це навіть добором називати, бо добір використовують як ширму для ухвалення формального рішення. Воно тягне за собою рейдерство успішної державної інституції”. Він заявляє, що влада вміло користується законодавством про запобігання коронавірусної інфекції, яке “дозволяє уникати змагальної відкритої чесної процедури, і приводити людей, які за жодних умов не пройшли б повноцінний конкурс".

На співбесіді Олег Петренко прямо заявив міністру, що процедура добору більше виглядає як фарс: "Але навіть у фарсі треба приймати участь, щоб підкреслити його нелогічність. Команда НСЗУ прийшла, щоб служити народу України, а не прислужувати політичним призначенцям, які не зовсім розуміють, для чого запустили систему змін. Ви не дуже думайте, що цей фарс незрозумілий для глядачів, які це будуть дивитися".

"Дякую!" - лише й зреагував міністр.

"ДЕ ЦЕ НАПИСАНО?" - "ГОСПОДІ, В КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ"

Прозорості і перцю конкурсу додала народна депутатка Ольга Стефанишина, яка в прямому сенсі прорвалася до кабінету Степанова, де проходили співбесіди.

Близько 16:00. "Я як уповноважена особа визначаю спосіб і формат проведення добору, тому я забороняю онлайн-трансляцію задля унеможливлення нерівних умов для кандидатів", - заявив на відео міністр.

Депутатка просить показати документ, який забороняє трансляцію.

"Цей документ не потрібен", - реагує міністр, і повторює, що уряд призначив його уповановаженою особою провести відбір.

Ольга Стефанишина пояснює міністру, що Національна агенство з питань державної служби, яке зазвичай проводить співбесіди кандидатів на держслужбу, зазвичай транслювала в прямому ефірі співбесіди на очільників служб, в тому числі на голову НСЗУ.

"Вона не вважала це порушенням, а прозорістю", - каже депутатка.

Міністр продовжує повторювати, що він сам визначає, в який спосіб проводити конкурс.

"Ви дійсно вважаєте, що в ручному режимі зараз можете вирішувати по ходу співбесіди, що ви дозволяєте, а чого ні?" - питає депутатка.

"Я вважаю, що зараз ви зриваєте уже третього кандидата, з яким ми не можемо почати співбесіду, - усміхається міністр. - Ви своїми діями зриваєте конкурс. Вам потрібне шоу і маніпуляції".

Втручається держсекретар МОЗ Інна Солодка, яка сидить навпроти міністра. Заявляє, що пряму трансляцію можна робити, коли конкурс. А це - не конкурс, а "добір", тому по процедурі міністр сам визначає, що має робити.

Міністр просить вибачення в кандидатки Олександри Машкевич, начальниці роботи з управління договорами щодо спеціалізованої меддопоомоги НСЗУ, і переносить її співбесіду. Хоча вона каже, що не проти відкритої трансляції, міністра це не влаштовує. Олександра Машкевич просить повідомити про нову співбесіду за добу до неї, міністр обіцяє так і зробити.

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18:00. Чергова словесна баталія міністра з депутаткою.

Максим Степанов: Пані народний депутат, до мене в кабінет заборонений вхід з мобільними телефонами. На питання, де заборона у проведенні трансляції: у нас є Конституція України, стаття 19, що я маю діяти виключно в межах, спосіб, встановлений законодавством, такий спосіб в умовах карантину не конкурсу, а добіру, не передбачена онлайн-трансляція, що ви зараз робите.

Ольга Стефанишина: Де це написано?

Максим Степанов: Господі, в Конституції України.

Ольга Стефанишина: Що не можна трансляцію робити?

Максим Степанов: Що діяти в спосіб, встановлений законодавством.

Ольга Стефанишина: Я теж керуюсь Конституцією, маю право трансляцію робити, а телефон ви не можете забрати.

Максим Степанов: Будь ласка, ви зриваєте конкурс!

Ольга Стефанишина: Я роблю його прозорим.

18:30 Максим Степанов просить Ольгу Стефанишину вийти, щоб він подумав, як змусити її не транслювати співбесіду. Вона виходить, він зачиняє двері до свого кабінету, відбувається остання словесна баталія.

Ольга Стефанишина: Тобто ви мене виганяєте?

Максим Степанов: Ви зірвали, підкреслюю, це ваші особисті маніпуляції!

Ольга Стефанишина: Я робила його прозорим!

Максим Степанов: Я визначусь, у який спосіб, щоб було унеможливлення вашої поведінки такої (усміхається), до побачення.

Більше трансляцій ми не побачили, а міністр продовжив свої співбесіди.

РІШЕННЯ МІНІСТРА

9:30, ранок 3 червня. Брифінг міністра МОЗ Максима Степанова.

Міністр заявив, що всі співбесіди відбувались "у рамках закону, максимально прозоро, всі записи цих співбесід робився відеозапис, щоб всі могли подивитися, чому той чи інший кандидат, на мою думку, переміг і з яким укладений буде контракт".

Максим Степанов заявив, що Ольга Стефанишина зірвала кілька співбесід, тому сьогодні-завтра він їх проведе і подасть обраного кандидата на затвердження уряду.

"Я для них дуже незручний міністр, який не буде покривати все, що вони тут натворили, що ми зараз бачимо по країні, що відбувається з медициною. Точно виправлю. І в нас буде якісна доступна медицина, як би вони не голосили", - переконаний міністр.

Він нагадав, що по спрощеній процедурі людину призначають на час карантину і два місяці після нього, а далі - конкурс.

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