Не ходите в магазин без медицинских перчаток? Это ошибка, и может повысить риск заболеть
Кливлендская клиника выпустила разъяснение, как и когда стоит пользоваться латексными и нитриловыми перчатками. Там неожиданный вывод
Карантин триває, в продуктові крамниці без маски не зайдеш. Частина покупців почали заходити за продуктами в рукавичках. Але чи варто їх носити?
LIGA.net переклала пояснення Клівлендської клініки, яка за рейтингом Newsweek входить в топ-10 найкращих клінік світу.
"Ми бачимо багатьох людей у рукавчиках в публічних місцях. Але більшість людей не одягають чи знімають їх правильно. Це нівелює мету їхнього використання", - каже інфекціоністка клініки Патрісія Дандаш.
Є багато факторів, які відіграють значення у тому, чому рукавички не завжди є ефективним захистом людини. Ось деякі:
У рукавичках можуть з’явитися тріщини,
Ви можете одягати/знімати їх неправильно.
Найважливіше те, що рукавички дають фальшиве відчуття захисту, і людина може торкатися поверхонь, яких захоче, включаючи обличчя. А це веде до самозабруднення.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Рукавички самі по собі є хорошим захистом тоді, коли людина дотримується правил. Та, на жаль, більшість людей так не робить.
Тому докторка Дандаш рекомендує іти в продуктові крамниці без рукавичок і дотримуватися таких рекомендацій:
Не торкатися обличчя;
Не торкатися свого телефона;
Дотримуватися соціальної дистанції в крамниці, 2 м від інших;
Обмежити предмети та поверхні, яких потрібно торкатися (зараз не час перебирати купу яблук);
Одягнули маску на обличчя – не торкайтесь її, поки вона там;
Користуйтеся санітайзером, якщо можливо, коли виходите з крамниці (у багатьох українських супермаркетах є санітайзери на вході - Ред.)
Негайно помийте руки з милом, коли прийдете додому і вивантажите продукти.
Це розумний підхід, щоб уникнути підхоплення вірусу в крамниці, пояснює докторка Дандаш.
Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте
Рукавички не дають вам ні імунітету, ні дозволу торкатися всього підряд. Будь-які бактерії, які можуть бути на рукавичках, можуть передатися усім поверхням, яких ви торкаєтеся.
Коронавірус може потрапляти у тіло через слизові оболонки, наприклад, ніс або рот. Вірус не потрапляє у тіло через руки, але руки можуть переносити вірусні частинки до слизових оболонок.
Якщо ви все ж хочете носити рукавички, важливо уникати перехресних забруднень під час їх носіння, інакше ніякого захисту не буде. Ось рекомендація ВООЗ, як їх правильно одягнути.
- Візьміть рукавичку з коробки.
- Торкайтесь лише потрібної частини поверхні рукавички на зап’ясті
- Одягніть рукавичку
- Витягніть з коробки другу рукавичку голою рукою, торкаючись лише обмеженої поверхні рукавички, де зона зап’ястя
- Уникайте торкатися шкіри уже одягненою рукавичкою, натягуйте рукавичку на другу руку зігнутими пальцями
Також надважливо дотримуватися рекомендацій Центрів з контролю та профілактики захворювань у США (CDC), як рукавички правильно знімати.
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
"Багато людей не знімають рукавички правильно, і забруднюсь себе та інших навколо. До того ж, ніколи не можна використовувати такі рукавички повторно", - каже докторка Дандаш.
Як безпечно зняти рукавички, показує коротеньке відео.
Важливо, коли робите крок 1 - берете край однієї рукавички на зап’ясті, не торкайтеся шкіри.
Після того, як зняли рукавички, негайно їх викиньте і не намагайтеся використати повторно.
Після цього обробіть руки санітайзером.
Комментарии