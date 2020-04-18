Не ходите в магазин без медицинских перчаток? Это ошибка, и может повысить риск заболеть

Кливлендская клиника выпустила разъяснение, как и когда стоит пользоваться латексными и нитриловыми перчатками. Там неожиданный вывод

Карантин триває, в продуктові крамниці без маски не зайдеш. Частина покупців почали заходити за продуктами в рукавичках. Але чи варто їх носити?

LIGA.net переклала пояснення Клівлендської клініки, яка за рейтингом Newsweek входить в топ-10 найкращих клінік світу.

"Ми бачимо багатьох людей у рукавчиках в публічних місцях. Але більшість людей не одягають чи знімають їх правильно. Це нівелює мету їхнього використання", - каже інфекціоністка клініки Патрісія Дандаш.

Є багато факторів, які відіграють значення у тому, чому рукавички не завжди є ефективним захистом людини. Ось деякі:

У рукавичках можуть з’явитися тріщини,

Ви можете одягати/знімати їх неправильно.

Найважливіше те, що рукавички дають фальшиве відчуття захисту, і людина може торкатися поверхонь, яких захоче, включаючи обличчя. А це веде до самозабруднення.

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Рукавички самі по собі є хорошим захистом тоді, коли людина дотримується правил. Та, на жаль, більшість людей так не робить.

Тому докторка Дандаш рекомендує іти в продуктові крамниці без рукавичок і дотримуватися таких рекомендацій:

Не торкатися обличчя;

Не торкатися свого телефона;

Дотримуватися соціальної дистанції в крамниці, 2 м від інших;

Обмежити предмети та поверхні, яких потрібно торкатися (зараз не час перебирати купу яблук);

Одягнули маску на обличчя – не торкайтесь її, поки вона там;

Користуйтеся санітайзером, якщо можливо, коли виходите з крамниці (у багатьох українських супермаркетах є санітайзери на вході - Ред.)

Негайно помийте руки з милом, коли прийдете додому і вивантажите продукти.

Це розумний підхід, щоб уникнути підхоплення вірусу в крамниці, пояснює докторка Дандаш.

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Рукавички не дають вам ні імунітету, ні дозволу торкатися всього підряд. Будь-які бактерії, які можуть бути на рукавичках, можуть передатися усім поверхням, яких ви торкаєтеся.

Тому одягати рукавички - контрпродуктивно, продовжуючи користуватися мобільним телефоном в крамниці чи ритися в гаманці.

Коронавірус може потрапляти у тіло через слизові оболонки, наприклад, ніс або рот. Вірус не потрапляє у тіло через руки, але руки можуть переносити вірусні частинки до слизових оболонок.

Якщо ви все ж хочете носити рукавички, важливо уникати перехресних забруднень під час їх носіння, інакше ніякого захисту не буде. Ось рекомендація ВООЗ, як їх правильно одягнути.

Візьміть рукавичку з коробки. Торкайтесь лише потрібної частини поверхні рукавички на зап’ясті Одягніть рукавичку Витягніть з коробки другу рукавичку голою рукою, торкаючись лише обмеженої поверхні рукавички, де зона зап’ястя Уникайте торкатися шкіри уже одягненою рукавичкою, натягуйте рукавичку на другу руку зігнутими пальцями

Також надважливо дотримуватися рекомендацій Центрів з контролю та профілактики захворювань у США (CDC), як рукавички правильно знімати.

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"Багато людей не знімають рукавички правильно, і забруднюсь себе та інших навколо. До того ж, ніколи не можна використовувати такі рукавички повторно", - каже докторка Дандаш.

Як безпечно зняти рукавички, показує коротеньке відео.

Важливо, коли робите крок 1 - берете край однієї рукавички на зап’ясті, не торкайтеся шкіри.

Після того, як зняли рукавички, негайно їх викиньте і не намагайтеся використати повторно.

Після цього обробіть руки санітайзером.

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