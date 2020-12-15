Не волнуйтесь, нового коронавирусного порога в Украине не будет

Прочитав заяву про нову коронавірусну межу. Це якщо в Україні буде 30-35 000 випадків на день. Хороша заява, але з нею є одна проблема.

Зараз в Україні в середньому проводять 35-36 000 тестів на день. Що таке 35 000 нових випадків на день при системі тестування у 35 000 тестів на день? Це десь як ситуація у Англії на початку фільму про зомбі-апокаліпсис "28 днів потому". Локдаун, звичайно, треба буде вводити. Правда, вже не буде кому.

Подивімося на ситуацію з іншого боку. Уявімо, що ми взяли і покращили систему тестування. Є такий показник, що відображає якість її роботи – коефіцієнт виявлення. Для нормально працюючого тестування, він має складати 5%. Тобто виявляють п’ять позитивних випадків з кожних 100 проведених тестів.

У нас зараз 33%. Тобто тестів треба проводити десь у шість разів більше. Питання: якби зараз проводили 200 000 тестів на день замість 35 000, чи виявили б замість 12-13 оті самі 35 000 випадків? Подумати над відповіддю залишаю вам.

Наша система тестування зараз – це як міряти температуру термометром, у якого максимальна позначка 37,5. Або згадайте серіал "Чорнобиль". Там, коли вибухнув реактор, у центр надсилали дані, що рівень радіації високий, але стабільний, і не досяг критичних значень. Потім виявилося, що його міряли старими вітчизняними лічильниками, які постійно показували свої максимальні позначки. А коли взяли якийсь німецький лічильник, то на ньому уже зашкалило як треба.

Щось таке у нас з тестами.

Тому не хвилюйтеся, нової коронавірусної межі в Україні не буде. Можна йти в торговельні центри.

Оригінал

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