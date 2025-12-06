Еще полгода назад российские "шахеды" заходили на Киев на высоте 2 км, а сейчас речь идет уже о 3,5-4 км. На таком расстоянии они становятся недоступными для некоторых видов оружия.

Но старенький советский комплекс "Тунгуска" справляется с вражескими "шахедами" не хуже немецких "Гепардов", рассказывает LIGA.net военнослужащий Кирилл: "У "Тунгуски" есть характер – по мощности и скорости она ощутима". Мы побывали на позиции экипажа "Тунгуски": кто эти люди и как это – отбивать атаки на Киев в режиме 24/7.